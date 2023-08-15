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قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى تحلق فوق القطب الشمالي والبحار الشمالية

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نفذت حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" و"تو - 95 إم إس" والقاذفات بعيدة المدى من طراز "تو-22 أم 3" الروسية تحليقات جوية فوق المياه المحايدة لعدة بحار.

وخلال التحليق الذي استمر أكثر من سبع ساعات رافقت القاذفات أطقم مقاتلات من طراز "سو-35 أس" و"سو-27" و"ميغ-31". 

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات حلقت فوق المياه المحايدة لكل من بحر البلطيق وبارنتس والنرويج وشرق سيبيريا وتشوكشي وبحر بوفورت والمحيط المتجمد الشمالي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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