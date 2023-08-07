موجة عالية تثير ذعرا وتقذف المشاة وراكبي الدرجات أمام عجلات السيارات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موجة عالية وهي تدفع المشاة وراكبي الدراجات على أحد الجسور في عاصمة جزر المالديف ماليه بقوة، لتجرفهم إلى وسط الطريق.

وبسبب الارتفاع المفاجئ للأمواج، حثت الشرطة على عدم عبور جسر سينامالي الذي يربط مدينة ماليه بمدينة هولهومالي في جزر المالديف.

On a bridge in Male, the capital of the Republic of the Maldives. Where the authorities warned of high tides and waves. pic.twitter.com/WsT1hZ20Ux — Ashraf El Zarka (@aelzarka) August 5, 2023

المصدر: X