شاهد المحجوزات التي عثرت عليها الشرطة والجيش عند مداهمة أخطر سجن في الإكوادور

عثر عناصر الشرطة والجيش في الإكوادور على أسلحة ومتفجرات ومخدرات، خلال مداهمة واسعة النطاق لسجن ليتورال يوم الجمعة، حيث يعتبر أخطر سجن في البلاد.

وعثر الضباط على بنادق وقنابل ومتفجرات ونقود ومخدرات، كما صادروا مكيفات ومراوح وساعات وتلفزيونات وأجهزة إلكترونية أخرى من السجناء.

وجرت مداهمة سجن ليتورال في مدينة غواياكيل الساحلية، بعد حالة الطوارئ المعلنة لمدة 60 يوما في جميع سجون البلاد.

وشهد سجن ليتورال بين 22 و23 يوليو المنصرم اشتباكات بين السجناء المسلحين بالبنادق والرشاشات والمسدسات وأسلحة أخرى، بما فيها قاذفة قنابل يدوية، حيث أدت إلى وقوع 31 قتيلا و14 جريحا.

المصدر: AP