مشاهد جديدة لدببة نادرة في حديقة حيوانات صينية تثير جدلا واسعا حول حقيقيتها

نفت حديقة حيوان "هانغتشو" شرقي الصين ما تردد من مزاعم أن تكون بعض الدببة بشرا متنكرين، بعد تداول صور ومقاطع فيديو لهذه الحيوانات على الانترنت وهي تقف مثل الإنسان.

وذكرت حديقة الحيوان يوم الاثنين، على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدببة الشمسية التي جاءت من ماليزيا أصغر حجما من الدببة الأخرى، وهي تبدو مختلفة، لكنها حقيقية.

ويشبه دب الشمس الكلاب الكبيرة في حجمه، إذ يبلغ ارتفاعه 1.3 متر إذا وقف على قائمتيه الخلفيتين، بينما يصل ارتفاع الدببة الأخرى إلى 2.8 متر، بحسب البيان.

وتساءل مستخدمو الانترنت عما إذا كانت دببة حديقة الحيوان حقيقية، بعد تداول صور تظهر أحدها يقف منتصبا على قائمتيه الخلفيتين النحيفتين.

المصدر: AP