بزفة عريس.. حفل وداع لرياض سلامة

على وقع الموسيقى والطبول، أقيم حفل وداع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي انتهت ولايته، وذلك بعد 30 عاما قضاها في منصبه، بصمها انهيار مدمر في القطاع المصرفي واتهامات بالفساد.

وتداولت الوسائل الإعلامية مقاطع مصورة التقطت من أمام أحد مداخل مصرف لبنان، وقد وقف سلامة محاطا على ما يبدو بموظفي المصرف، فيما يمكن سماع الموسيقى الاحتفالية في الخلفية.

يذكر أن سلامو يغادر بإرث خسائر بلغ 76 مليار دولار أمريكي، وبانهيار لليرة اللبنانية بلغت 98%.

ويواجه سلامة دعاوى قضائية محلية بالحجز على أمواله وممتلاكته، حيث فتحت تحقيقات قضائية عدة في لبنان وأوروبا بحقه تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه منصب حاكم المركزي اللبناني لمدة ثلاثة عقود.

المصدر: RT