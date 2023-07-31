العرض العسكري البحري في ميناء طرطوس

أقيم عرض عسكري بحري بمشاركة السفن الحربية في ميناء طرطوس السوري بمناسبة يوم البحرية الروسية الذي يصادف يوم الأحد.

وشاركت في العرض البحري غواصة كراسنودار وفرقاطة الأميرال غورشكوف وسفينة الصواريخ الصغيرة أوريخوفو زويفو وكاسحة الألغام البحرية فلاديمير يميليانوف.

كما شاركت كاسحة الألغام البحرية "خاتين" التابعة للقوات البحرية السورية في العرض، بالإضافة إلى زوارق مكافحة التخريب من طراز "كاديت" و"رابتور" في عناصر منفصلة من العرض البحري.

وفي ختام العرض البحري أقيم على متن الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" مراسم احتفالية لتكريم البحارة العسكريين لتميزهم في الخدمة العسكرية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية