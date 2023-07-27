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افتتاح خط جوي مباشر يربط الجزائر العاصمة ببطرسبورغ

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أقلعت أول رحلة جوية مباشرة للخطوط الجوية الجزائرية من سان بطرسبورغ إلى الجزائر العاصمة مساء يوم الأربعاء في إطار فتح خط جوي مباشر بين المدينتين.

وسيعمل الخط الجديد بمعدل 3 رحلات أسبوعيا أيام "السبت والاثنين والأربعاء"، على متن طائرات بوينغ 737-800.

وأشارت أسيات خلفاشي، المديرة التجارية لمطار بولكوفو، إلى أن هذه هي أول رحلة طيران نظمت من بولكوفو إلى القارة الأفريقية.

كما أكد سفير الجزائر لدى روسيا، اسماعيل بن عمارة، أن هذا الخط الجديد يسمح بتعزيز التعاون في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منها كالاستثمار والسياحة، مشيرا إلى أن الخط الجوي الجديد سيساهم في توفير الوقت وتخفيف مدة وعناء التنقل على رجال الأعمال. كما سيمكن السياح الروس من زيارة واكتشاف مختلف مناطق الجزائر أو جعلها نقطة عبور لهم نحو البلدان الإفريقية أو أوروبا أو أمريكا و غيرها من الوجهات.

المصدر: وكالات

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