الشرطة الإيطالية تضبط أكبر كمية من الكوكايين في تاريخ البلاد

أعلنت الشرطة الإيطالية عن ضبط 5 أطنان من الكوكايين قبالة الساحل الجنوبي الغربي لصقلية، حيث تعتبر أكبر كمية تحجز في تاريخ البلاد.

وذكرت الشرطة الإيطالية أنها التقطت صورا للعديد من الطرود على متن سفينة مشبوهة ظلت تحت المراقبة لعدة أيام، فيما رميت الطرود في البحر، ليقوم قارب صيد بجمعها بعد ذلك.

وحجزت شرطة الحدود الإيطالية قارب الصيد، لتكتشف أنه يحمل 5.3 أطنان من الكوكايين، تبلغ قيمتها نحو 850 مليون يورو (946 مليون دولار)، فيما اعتقلت الشرطة خمسة أشخاص في العملية.

المصدر: AP