مياه النهر الصناعي تغمر مدينة أجدابيا الليبية

غمرت المياه مدينة أجدابيا شمال شرقي ليبيا يوم الخميس بعد انفجار خط مياه النهر الصناعي الذي يربط بينها وبين مدينة بنغازي.

وقال المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إن تسرب المياه في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، تسبب بغرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.

وأشار الساعدي إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار بشرية، فيما قدر هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب.

ويعد أنبوب المياه في أجدابيا جزءا من النهر الصناعي العظيم، وهو عبارة عن شبكة من الأنابيب والقنوات الجوفية التي تجلب المياه العذبة من طبقات المياه الجوفية القديمة في الصحراء إلى الساحل الليبي.

المصدر: AP + وكالات