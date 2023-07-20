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شاهد.. بوتين يتفقد مركز تشييد الهياكل البحرية العملاقة على متن سيارة كهربائية

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انتقل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من سيارته "أوروس" إلى سيارة كهربائية لتفقد مركز تشييد الهياكل البحرية العملاقة "نوفاتيك" في بلدة بيلوكامينكا بمقاطعة مورمانسك.

ووصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى مورمانسك اليوم الخميس، حيث زار مركز "نوفاتيك" المخصص لتشييد الهياكل البحرية العملاقة، أين شارك في مراسم تدشين أول خط للغاز الطبيعي المسال لمحطة "أركتيك للغاز الطبيعي المسال 2" من مورمانسك إلى شبه جزيرة غيدان.

المصدر: RT

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