إطلاق سراح ناشطين حقوقيين في مصر

أفرجت السلطات المصرية عن شخصيتين بارزتين في مجال حقوق الإنسان في مصر اليوم الخميس، حسب معلومات من عائلتيهما ومدافع عن حقوق الإنسان.

ويأتي الإفراج عن باتريك جورج زكي، الناشط الحقوقي وطالب الدراسات العليا في إيطاليا، ومحمد الباقر، محامي في مجال حقوق الإنسان، بعد يوم من العفو عنهما من قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع أربعة أشخاص آخرين.

وقد قضت محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة بمعاقبة الناشط والباحث السياسي باتريك جورج، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وكان محمد الباقر قد اعتقل في سبتمبر 2019 أثناء حضوره استجواب النيابة لناشط آخر، علاء عبد الفتاح، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات.

المصدر: وكالات