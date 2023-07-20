"التاكسي الطائر" تنفذ إقلاعا عموديا في سماء إسبانيا ضمن تجربة ناجحة

أجرت شركة ليليوم الألمانية اختبارات ناجحة لـ "التاكسي الطائر" في جنوب إسبانيا أمس الثلاثاء.

وخلال تحليقها التجربي تم قيادة الطائرة عن البعد.

وتعتبر التاكسي الطائر "ليليوم جيت" أول طائرة لإقلاع وهبوط عموديا تعمل بالكهرباء بالكامل.

وتطور شركة "ليليوم" التي تأسست في ميونيخ عام 2015 طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية eVTOL المزودة بمحركات نفاثة كهربائية مدمجة في اللوحات الجانبية للسماح بالتحليق العمودي والأفقي.

وقد تستوعب مقصورتها ستة ركاب وطيار واحد.

المصدر: AP