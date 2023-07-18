بارجة "بيبي ستوكهولم" للمهاجرين تصل إلى بريطانيا

وصلت بارجة "بيبي ستوكهولم" التي سيقيم عليها حوالي 500 طالب لجوء إلى ميناء بورتلاند في جنوب بريطانيا صباح يوم الثلاثاء بعد أن أقر البرلمان مشروع القانون للحد من الهجرة.

ويعتبر مشروع القانون والبارجة جزءا من استراتيجية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لمنع المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية المحفوفة بالمخاطر في قوارب صغيرة.

وتعهدت حكومة المحافظين بـ "إيقاف القوارب" - الزوارق المزدحمة والمراكب الصغيرة الأخرى التي تعبر من شمال فرنسا وتحمل المهاجرين الذين يأملون في إقامة بالمملكة المتحدة.

من جانبها نددت منظمات حقوقية هذا مشروع القانون واصفة البارجة للمهاجرين بـ"السفينة السجن".

المصدر: AP + وكالات