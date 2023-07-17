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مصرع 9 على الأقل في انهيار مبنى بالقاهرة

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أعلنت السلطات المصرية عن انهيار مبنى سكني مكون من خمسة طوابق اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

ويواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين في مكان الحادث، فيما أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أربعة أشخاص انتشلوا من تحت أنقاض المبنى الذي انهار اليوم الاثنين في حي حدائق القبة. 

وذكرت السلطات المصرية أن الانهيار ناتج عن قيام أحد سكان الطابق الأرضي بإزالة عدد من الجدران أثناء أعمال الصيانة.

المصدر: AP

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