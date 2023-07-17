اكتشاف تابوت حجري عمره 2000 عام في غزة

اكتشف علماء الآثار تابوتا حجريا امصنوعا من الرصاص عمره 2000 عام أثناء عمليات البحث والتنقيب داخل المقبرة الرومانية في قطاع غزة يوم الأحد.

وقال الدكتور جمال أبو ريدة، مدير عام وزارة السياحة والآثار في فلسطين، إنه تم اكتشاف المقبرة الرومانية منذ عام ونصف أثناء تجهيز الآلية المصرية لبناء مدينة "مصر 2" ضمن مشروع إعمار غزة. وسارعت الوزارة على إغلاق المكان على الفور وطلبت المساعدة من المدرسة الفرنسية من أجل التنقيب والكشف عن المزيد من القطع الأثرية. وحتى الآن تم اكتشاف قرابة 125 قبراً، من بينها اثنان من الرصاص المصبوب، أحدهما يقع في الجهة الغربية من المقبرة والآخرى في الجهة الشمالية.

وكان التابوت الحجري الأول المصنوع من الرصاص ينتمي إلى "شخصية مهمة في ذلك الوقت" اكتشف في فبراير الماضي.

المصدر: رابتلي + وكالات