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أردوغان يلتقي ماكرون في ليتوانيا

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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

ويأتي ذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تستضيفها فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.

المصدر: الأناضول

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قمة "الناتو" في فيلنيوس.. بماذا سيتعهد قادة الحلف لأوكرانيا.. آخر التطورات والتعليقات لحظة بلحظة