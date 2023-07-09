اكتشاف هيكل أثري فريد من نوعه في سيفاستوبول

اكتشف علماء آثار من مدينة سان بطرسبورغ مجمعا فريدا يعود إلى العصور القديمة، خلال أعمال التنقيب في سيفاستوبول.

ويتمتع الهيكل الحجري المكتشف بمزيج فريد من منشأة عامة وضريح، حيث كان الجزء العلوي منه عبارة عن جناح طقسي، فيما استغل الجزء السفلي كمجمع للدفن. ووفقا للعلماء، فإن المجمع كان مكانا لدفن النبلاء.

ويعود تاريخ بناء الهيكل الحجري إلى القرون الأولى بعد الميلاد، حيث تبلغ مساحته ثمانية هكتارات.

المصدر: وكالات