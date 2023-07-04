جيش تايوان يطلق صواريخ مضادة للدبابات على أهداف بحرية مفترضة

بدأ الجيش التايواني تدريبات بالذخيرة الحية تستمر يومين لاختبار الاستعداد القتالي وإظهار القوة النارية للقوات المسلحة.

وفي إطار التدريبات أطلق الجنود على الشاطئ في بينغتونغ صواريخ موجهة مضادة للدبابات باتجاه أهداف بحرية ردا على محاكاة لغزو العدو البحري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع سون لي فان إن التدريبات تهدف إلى تعزيز العمليات الدفاعية وثقة الجنود وقدراتهم على الدفاع عن تايوان.

ووفقا لوزارة الدفاع، فإن تدريبات يوم الاثنين هي جزء من تدريبات سنوية على إطلاق صواريخ قصيرة المدى للدفاع ضد الأعداء في البحر.

المصدر: AP