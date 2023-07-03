لحظة تشكل إعصار مدمر في كندا

ذكرت السلطات الكندية أن إعصارا قمعيا ضرب مقاطعة ألبرتا الكندية، مما أدى إلى تدمير منازل ونفوق ماشية، لكنه لم يتسبب بوقوع إصابات خطيرة بين الناس.

وأصدرت إدارة البيئة وتغير المناخ تحذيرا من خطورة تشكل إعصار بالقرب من ديدزبري، بلدة تقع على بعد حوالي 233 كيلومترا جنوب ادمونتون، ألبرتا.

وقالت الشرطة الكندية إنها تلقت تقارير عن إعصار هائل على امتداد طريق سريع رئيسي، حيث بلغ عرض الإعصار 1 إلى 2 كيلومتر. كما ذكرت السلطات المحلية أن إعصارا مر بين المجتمعين وألحق أضرارا بـ 12 منزلا.

المصدر: AP