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غضب في الهند بعد إجبار حمار على تدخين الحشيش(فيديو)

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غضب في الهند بعد إجبار حمار على تدخين الحشيش(فيديو)
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أثار فيديو متداول يظهر إجبار بعض الأشخاص حمارا على تدخين سيجارة حشيش للتمكن من حمل أوزان إضافية أثناء الرحلات الدينية إلى معبد كيدارناث في ولاية أوتاراخند، غصبا في الهند.

ويظهر الفيديو موقفا مفجعا، حيث كان الحمار يحاول إبعاد رأسه بينما ثبته رجلان جيدا ووضعا سيجارة في أنفه وأحكما إطباقه.

وانتشر المقطع على نطاق واسع وجذب انتباه محبي الحيوانات، حيث أصبحت المخاوف ليس فقط على سلامة الزوار والحجاج الذين يعتمدون على الحيوانات، لكن على رفاهية الحيوانات نفسها.

المصدر: RT

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