إطلاق قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج

بدأ اليوم الأحد تشغيل قطار كهربائي فائق السرعة مصمم لنقل الحجاج إلى مختلف الأماكن المقدسة أثناء أداء مناسك الحج في السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الخطوط الحديدية السعودية "سار" سخّرت جميع إمكاناتها طوال الأشهر الماضية استعداداً لنقل ضيوف الرحمن، حيث قامت بإجراء أعمال الصيانة الثقيلة لجميع القطارات البالغ عددها 17 قطاراً،

ويتم تنظيم حركة القطار يومياً بين المحطات وفق مناسك الحج في المشاعر المقدّسة بين مِنى ومزدلفة وعرفات بشكل تكاملي وكذلك خلال أيام التشريق.

المصدر: وكالات