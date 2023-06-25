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المئات يحتجون على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الأمريكية

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تظاهر نحو ألف شخص يوم السبت أمام قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا احتجاجا على إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا ودعما لإجراء مفاوضات السلام الفورية.

وأظهرت لقطات متظاهرين وهم يحملون لافتات "الجيش - اذهب إلى المنزل" و"لا إمدادات أسلحة إلى كييف".

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على زيادة صندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمقدار 3.5 مليار يورو، لتمويل إمدادات الأسلحة والذخائر لكييف.

المصدر: رابتلي

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