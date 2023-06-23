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محاكاة لما يعتقد أنه حصل للغواصة المنكوبة في أعماق الأطلسي

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محاكاة لما يعتقد أنه حصل للغواصة المنكوبة في أعماق الأطلسي
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أظهر مقطع فيديو متداول محاكاة لما يعتقد أنه حل بالغواصة "تيتان" جراء الضغط الذي تعرضت له في أعماق المحيط الأطلسي خلال رحلتها إلى حطام سفينة "تيتانيك".

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ويرجح مختصون أن درجة حرارة الغواصة ارتفعت بشدة من الداخل، مقابل انخفاض درجة حرارة المياه في الخارج، لأمر الذي أدى إلى انكماش الغواصة إلى درجة الانفجار خلال 30 ثانية فقط.

وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل الأمريكي أن غواصة "تيتان" التي فقدت في المحيط الأطلسي قبل أيام، قد تعرضت على الأرجح لانفجار كارثي أودي بحياة ركابها الخمسة.

المصدر: RT

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