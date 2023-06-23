محاكاة لما يعتقد أنه حصل للغواصة المنكوبة في أعماق الأطلسي

أظهر مقطع فيديو متداول محاكاة لما يعتقد أنه حل بالغواصة "تيتان" جراء الضغط الذي تعرضت له في أعماق المحيط الأطلسي خلال رحلتها إلى حطام سفينة "تيتانيك".

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ويرجح مختصون أن درجة حرارة الغواصة ارتفعت بشدة من الداخل، مقابل انخفاض درجة حرارة المياه في الخارج، لأمر الذي أدى إلى انكماش الغواصة إلى درجة الانفجار خلال 30 ثانية فقط.

وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل الأمريكي أن غواصة "تيتان" التي فقدت في المحيط الأطلسي قبل أيام، قد تعرضت على الأرجح لانفجار كارثي أودي بحياة ركابها الخمسة.

محاكاة لما يُعتقد انه حل بالغواصة جراء الضغط الذي تعرضت له في أعماق المحيط.

▫️ملاحظة:

•يُعتقد أن درجة حرارة الغواصة ارتفعت بشدة من الداخل؛ مقابل انخفاض درجة حرارة المياه في الخارج.

•الأمر الذي أدى إلى انكماش الغواصة إلى درجة الانفجار خلال 30 ملي ثانية فقط.

•1 ملي ثانية يساوي… pic.twitter.com/6zWjKxpzM6 — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) June 22, 2023

المصدر: RT