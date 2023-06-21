إسرائيل تعزز قواتها في الضفة الغربية

أرسل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قوات إضافية إلى الضفة الغربية لهدم ممتلكات اثنين من المسلحين الفلسطينيين قتلا أربعة إسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، إن قوات الأمن قامت ليل الثلاثاء، بحملة داخل قرية عوريف (جنوب غرب نابلس) لـ"إحباط الإرهاب"، واستجواب مشتبه فيهم "بالإضافة إلى أعمال تمشيط ومسح هندسي لمنزليْ المخربيْن اللذين ارتكبا العملية الإرهابية بالقرب من بلدة عيلي".

المصدر: AP + وكالات