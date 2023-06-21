مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدات فلسطينية
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أشعل مستوطنون إسرائيليون النيران في عدة سيارات في محافظة نابلس ردا على مقتل أربعة إسرائيليين يوم الثلاثاء في محطة للوقود في مدخل مستوطنة "عيلي" وسط الضفة الغربية.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية إن سيارات محملة بالمستوطنين الإسرائيليين دخلت بلدات حوارة وبيت فوريك وبورين والقرى المجاورة في نابلس شمال فلسطين، حيث أشعل المستوطنون النار في عشرات السيارات ورشقوا الحجارة وحاولوا إشعال النيران في المنازل.
المصدر: AP