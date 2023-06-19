لقطات من عمل راجمات "تورنادو- إس" على الجبهة

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من اللعمل القتالي لراجمات الصواريخ من طراز "تورنادو- إس" على خطوط القتال في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة.

الهدف هذه المرة، مركز قيادة للعدو، محصن ومموه على بعد 70 كيلومترا من خط التماس، اكتشفته قوات الاستطلاع الروسية قبل فترة قريبة.

العمل يتم بشكل جماعي من جانب كل أفراد الطاقم، بعد رمي كل القذائف الصاروخية تجاه الموقع المستهدف، تقوم الآلية بتغيير موقعها بسرعة حتى لا تتعرض لقصف مضاد.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية