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بالفيديو.. آثار إعصار "بيبارجوي" المدمر في الهند

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نشرت "اسوشيتد برس" لقطات من ولاية غوجارات الهندية تظهر فيضانات ودمارا خلفه إعصار "بيبارجوي" في بعض مناطق الولاية.

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إعصار
إعصار "بيبارجوي" يحطم ما على طريقه في الهند قاصدا باكستان (صور)

المصدر: أ.ب.

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