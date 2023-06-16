إعصار "بيبارجوي" يحطم ما على طريقه في الهند قاصدا باكستان (صور)

اجتاح إعصار "بيبارجوي" غربي الهند وقطع التيار الكهربائي وجرف حاويات الشحن الثقيلة إلى البحر اليوم الجمعة، في طريقه إلى باكستان المجاورة.

وقبل وصول العاصفة إلى الشاطئ في وقت متأخر من أمس الخميس كان أكثر من 180 ألف شخص قد لجؤوا إلى مراكز إيواء في كل من الهند وباكستان التي تضررت بدورها من هذا الإعصار.

AP

هذا وكانت العاصفة قد وصلت إلى اليابسة في الليلة السابقة، حيث بلغت سرعة الرياح 85 كيلومتر في الساعة، مترافقة بزوابع سرعتها 105 كيلومترات في الساعة، عبر المناطق الساحلية لولاية غوجارات غرب الهند.

AP

وقبل وصوله أراضيها، كانت السلطات الباكستانية في حالة تأهب قصوى بعد إجلاء 82 ألف شخص.

AP

هذا ولم يعرف على الفور حجم الأضرار في غرب الهند بشكل كامل، وقال مسؤولون إنه بالإضافة إلى حالتي الوفاة، فإن 3 أشخاص أصيبوا في مقاطعة ديفبهومي دواركا المجاورة.

AP

AP

وقالت السلطات إنه تم إجلاء نحو 100 ألف شخص من غرب الهند إلى معسكرات الإغاثة بشكل مؤقت.

AP

كما تسببت العاصفة في أضرار أخرى لدى اجتياحها اليابسة، منها اقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة الإنارة.

AP

AP

كما ذكر مسؤولو مدينة ماندفي الساحلية لـ"أ ب" ، أن الرياح العاتية أسقطت عددا من حاويات الشحن في ميناء موندرا- أحد أكبر موانئ الهند- في البحر.

المصدر: أ ب