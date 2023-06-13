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بعد 4 ساعات داخل التابوت.. امرأة تبعث من جديد في الإكوادور!

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أصيب مشيعون خلال جنازة في الإكوادور بالذهول بعد أن سمعوا أصواتا تصدر من داخل نعش قريبتهم المتوفاة.

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الإكوادور.. امرأة مسنة تبعث من جديد للحياة أثناء مراسم دفنها
الإكوادور.. امرأة مسنة تبعث من جديد للحياة أثناء مراسم دفنها

واستعادت بيلا البالغة من العمر 76 عاما، وعيها خلال مراسم الدفن، حيث أمضت في التابوت 4 ساعات منذ إعلان وفاتها نتيجة سكتة قلبية.

وبينما كان أقاربها بصدد التجهيز لدفنها، سمعوا صوت دقات تصدر من التابوت، ففتحوه بسرعة ليجدوا علامات الحياة ظاهرة على بيلا التي كانت تتنفس بصعوبة، فقاموا بنقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.

وعجز الأطباء عن تفسير ما حصل للمرأة، مرجحين أنها وقعت في حالة جمود أو ما يعرف بـ " التوتر العضلي Muscle Tone"، الذي قد يبقي الشخص المصاب دون علامات حيوية لمدة تصل 3 أيام، نتيجة مشاكل في الجهاز العصبي.

المصدر: نيويورك بوست

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