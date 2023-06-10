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جنود من الحرس الملكي البريطاني ينهارون خلال عرض عسكري بحضور الأمير ويليام

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تسببت درجات الحرارة القياسية بحالات إغماء لثلاثة جنود بريطانيين من الحرس الملكي اليوم السبت في لندن أثناء عرض عسكري بحضور ولي العهد الأمير وليام.

وشوهد الجنود البريطانيون وهم يرتدون سترات وقبعات من جلد الدب أثناء العرض العسكري المعروف باسم "تفقد الكولونيل"، حيث قام وريث العرش، وهو الكولونيل الفخري للحرس الويلزي، بتفقد أكثر من 1400 جندي من فرق القوات الملكية.

وأظهرت اللقطات عددا من الجنود وهم ينهارون ويسقطون على الأرض مغشيا عليهم، بينما كان يركض نحوهم رجال الإسعاف حاملين نقالات، وسط استمرار العرض الذي أقيم في منطقة هورس جاردز باريد وسط العاصمة لندن.

ووصلت درجة الحرارة في لندن يوم السبت إلى 30 درجة مئوية.

المصدر: AP + وكالات

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