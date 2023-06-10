مشاهد جوية لطائرتين متضررتين جراء الاصطدام فيما بينهما في مطار ياباني

أفادت وسائل الإعلام اليابانية بأن طائرتي ركاب اصطدمتا ببعضهما البعض في مدرج مطار طوكيو الرئيسي اليوم السبت، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت التقارير أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية الدولية كانت متجهة إلى بانكوك اصطدمت بطائرة تابعة لشركة إيفا إيروايز التايوانية التي كانت متجهة إلى تايبيه، ما أدى إلى إغلاق المدرج.

وأظهرت صور التقطتها قناة إن.تي.في اليابانية الطائرتين تقفان على المدرج، كما يمكن رؤية الأضرار في أحد أطراف جناح الطائرة التايلاندية.

المصدر: AP