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شاهد.. لحظة إنقاذ أطفال عثر عليهم بعد 40 يوما من تحطم طائرة في غابات الأمازون

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أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن العثور على 4 أطفال نجوا من حادث تحطم طائرة صغيرة في غابات الأمازون قبل 40 يوما.

ونشر سلاح الجو الكولومبي لقطات توثق انقاذ الأطفال ورفعهم على متن مروحية عسكرية عند منتصف الليل.

وقال الرئيس الكولومبي إن الأطفال كانوا بمفردهم عندما عثرت عليهم فرق الإنقاذ، وأنهم يتلقون حاليا رعاية طبية.

وقد اختفت طائرة سيسنا 206 التي كان الأطفال ووالدتهم يستقلونها من على  شاشات الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها في 1 مايو، وتحطمت في غابات الأمازون بسبب عطل في محركها.

وعثر الجيش على جثث لثلاثة أشخاص كانوا على متن الرحلة خلال تحطم الطائرة.

المصدر: AP

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