شاهد.. عملية تحرير سفينة تركية اختطفها مسلحون

ذكر وزير الدفاع الإيطالي أن القوات الخاصة الإيطالية استعادت السيطرة على سفينة تركية تعرضت لهجوم مسلحين قبالة سواحل مدينة نابولي الجنوبية.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن العملية لا تزال جارية وأن القوات الإيطالية تضمن سلامة أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 شخصا على متن "جاليتا سيويز" أثناء اعتقال "قراصنة" يعتقد أنهم مهاجرون مسلحون.

وقال كروسيتو إن القوات الخاصة نفذت عملية إنزال جوي على السفينة التركية من على متن مروحيتين لتحرير الطاقم المحتجز من قبل نحو 15 مهاجما كان اثنان أو ثلاثة منهم مسلحين بأدوات حادة.

وفق الاعلام الايطالي، السفينة "غالاتا سيوايز" ترفع علم تركيا، وقد أبحرت من توبكولار في تركيا في السابع من يونيو متجهة الى سيت في جنوب فرنسا على أن تصلها السبت، وتضم طاقما من 22 شخصا.

وقام مجهولون بالسيطرة على سفينة الشحن التركية التي كانت تبحر من نابولي الإيطالية في طريقها إلى فرنسا واحتجزوا طاقم السفينة في قمرة القيادة. وعلى إثر ذلك، "انحرفت السفينة عن مسارها"، وفق وكالة الأنباء الإيطالية "إنسا".

المصدر: AP