قاذفات استراتيجية روسية وصينية تحلق فوق آسيا والمحيط الهادئ وتواجه مقاتلات أجنبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية من طراز "تو-95 أم أس" و"خون-6 كا" دورية جوية مشتركة فوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ استمرت لمدة 8 ساعات

وقامت المجموعة الجوية الروسية والصينية المشتركة بدوريات جوية فوق مياه اليابان وبحر الصين الشرقي والجزء الغربي من المحيط الهادئ، كما نفذت مقاتلات من طراز "سو-30 أس أم" و"سو-35 أس" الروسية و"جيان- 11 بي" الصينية غطاء جويا طول مسار التحليق.

وذكرت الوزارة أنه في مراحل معينة من المسار رافقت مقاتلات من دول أجنبية دورية حاملات الصواريخ الاستراتيجية الروسية والصينية، مضيفة أن طائرات كلا البلدين تصرفت بشكل صارم وفقا لأحكام القانون الدولي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية