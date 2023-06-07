شويغو يتفقد ورش إنتاج صواريخ موجهة حديثة مضادة للطائرات

في إطار تفقد سير تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية زار وزير الدفاع الروسية سيرغي شويغو ورش إنتاج الصواريخ الموجهة الحديثة المضادة للطائرات المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي.

وأبلغ المدير العام لشركة "ألماز-أنتي" للصناعات الدفاعية التي زار شويغو أحد مؤسساتها، أبلغ وزير الدفاع الروسي عن البرامج الجارية لتوسيع القدرات الإنتاجية لتزويد القوات الروسية بأنظمة دفاع جوي حديثة.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن المنتجات المصنعة من قبل "ألماز-أنتي" مطلوبة وتظهر كفاءة عالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية