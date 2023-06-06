مشاهد تحبس الأنفاس.. مياه محطة كاخوفكا تغمر معظم أرجاء مدينة أليوشكي في خيرسون
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgdm
غمرت المياه المتدفقة من محطة كاخوفكا الكهرومائية مدينة أليوشكي في مقاطعة خيرسون بشكل كامل تقريبا.
وانتشرت مقاطع فيديو عبر مختلف منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، توثق المياه التي غمرت المدينة بشكل كامل.
وتم تدمير الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، نتيجة لقصف أوكراني صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى أضرار في البنى التحتية، وارتفاع في منسوب نهر دنيبر. وقامت قوات كييف بقصف محطة كاخوفكا بعشرات الصواريخ خلال الشهرين الماضيين.
المصدر: وكالات + "تلغرام"