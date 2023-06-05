كاميرا المراقبة تسجل دويا هائلا في واشنطن

سجلت كاميرا المراقبة في ولاية فيرجينيا الأمريكية دوي انفجار صوتي في واشنطن جراء اقلاع مقاتلات لاعتراض طائرة مدنية خاصة اخترقت المجال الجوي للعاصمة.

ونقلت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة سيسنا أقلعت من إليزابيثتاون بولاية تينيسي يوم الأحد متجهة إلى مطار ماك آرثر في لونغ آيلاند.

وانعطفت الطائرة فجأة لسبب غير مفهوم فوق لونغ آيلاند في نيويورك وحلقت فوق واشنطن قبل أن تحطمت فوق تضاريس جبلية بالقرب من مونتيبيلو، بولاية فيرجينيا ، حوالي الساعة 3:30 مساء يوم الأحد.

ولم يتضح على الفور سبب عدم استجابة الطائرة أو سبب تحطمها أو عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وحلقت الطائرة الخاصة فوق العاصمة الأمريكية، على الرغم من أنها تعتبر أكثر المجالات الجوية تقييدا في البلاد.

وأكد مسؤول أمريكي لوكالة أسوشييتد برس أن الطائرة العسكرية سارعت للاقلاع للرد على الطائرة الصغيرة التي لم تستجب للإشارات اللاسلكية وتحطمت فيما بعد.

المصدر: AP