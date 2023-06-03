بالفيديو.. الفيضانات تجتاح محافظة سايتاما اليابانية بعد أن زارتها "ماوار"

تاريخ النشر:03.06.2023 | 16:29 GMT | فيديوهات
ضربت عاصفة "ماوار" الاستوائية القوية مناطق شاسعة في اليابان وأظهر فيديو الشوارع مغمورة بالمياه في محافظة سايتاما.
المصدر: رابتلي
أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة.
أفرجت إسرائيل اليوم عن تفاصيل أشهر عملية تجسس لصالح المخابرات المصرية داخل إسرائيل والتي كان بطلها جاسوس زرعته مصر داخل تل أبيب منذ 65 عاما.
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن مصادر مصرية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع في سيناء المصرية.
قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن الجيش الروسي سيسيطر على أراض أوكرانية أخرى بعد هزيمة قوات كييف في الهجوم المضاد، وسيستولي على خاركوف وأوديسا.
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة لمجندة إسرائيلية تدعى إيليا بن نون، والتي قتلت صباح اليوم السبت على يد جندي مصري على الحدود المصرية الإسرائيلية.
دعت الخارجية الفرنسية نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس رامي عدوان.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بمقتل جندي مصري أطلق النار على القوات الإسرائيلية قرب الحدود مع مصر.
نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة للمجند المصري الذي قتل عند الحدود المصرية الإسرائيلية.
أعلن الجيش المصري السبت مقتل عنصر أمن مصري عند الحدود المصرية الإسرائيلية.
قام رئيس وزراء لوكسمبورغ كسافييه بيتيل بحركة يد غريبة وهو يتحدث مع رئيسي صربيا ألكسندر فوتشيتش وأوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، اعتبرها البعض إشارة طلب بها بيتيل من زيلينسكي أن يصمت.
أكدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن سعادتها بزيارة مصر والجامع الأزهر، وتقديرها للاستقبال في الأزهر، وضرورة تقارب الشعوب وتوطيد العلاقات بينها.
اعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.
اعتبر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن النزاع في أوكرانيا يمكن أن ينتهي في غضون أسابيع قليلة إذا توقف الغرب عن تقديم الدعم العسكري لكييف.
كشفت شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية، التي تمتلك حصة 30% في حقل أفروديت للغاز بإسرائيل، أنها قدمت إلى الحكومة القبرصية خطة محدثة لتطوير الخزان.
ذكرت مجلة "بيلد" أن حشدا أطلق صيحات الاستهجان ضد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مهرجان للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة فالكنزي قرب برلين واتهمه بالتحريض على الحرب.
اندلعت مواجهات بعد صلاة الجمعة قرب أكبر مسجد في أديس أبابا بين الشرطة ومصلين من الشبان الغاضبين من عملية هدم المساجد في إطار مشروع حضري.
أعلن المحامي المصري خالد الأشوح، وكيل المخرج والمنتج رامي إمام نجل الممثل المصري الكبير عادل إمام، عن تقديمه طعنا ضد وزير المالية المصري ومسؤول الضرائب.
في الوقت الذي تعرض له الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو، تقوم زوجته بزيارة مصر.
تلقى المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس، أولى العروض بعد إعلان رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن أشرس المعارك على محور دونيتسك، تخوضها فصائل هجومية من قوات "أحمد" الخاصة في وسط بلدة مارينكا، ووحدات من الفيلق الأول للجيش في بلدة أفدييفكا.
قال المحامي والسياسي ونقيب المحامين المصريين السابق سامح عاشور، إن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كانت جزءًا من نظام مبارك.
يفقد البشر ما بين 50 و100 شعرة في اليوم، ويستبدل الشعر الجديد بها. ومع ذلك، في بعض الأحيان يكون فقدان الشعر غير طبيعي ما قد يثير القلق.
أعلن وزير الدفاع الألماني، يوم الجمعة، أن بلاده ستحقق في تقرير يفيد بأن طيارين سابقين في القوات الجوية الألمانية يدربون طيارين للجيش الصيني.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في "حادث أمني خطير على الحدود المصرية".
اشتكى عسكريو الجيش البريطاني من الحالة المزرية التي آل إليها جيش بلادهم مع معداته البالغ عمرها 50 عاما، بحسب ما ذكره الكاتب الصحفي مايكل نويلز في صحيفة Express.
قدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واجب العزاء لأمير وولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح.
كشف موقع "ريليفو" الإسباني، يوم الجمعة، أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قبل اعتذار النجم الفرنسي كيليان مبابي، وسيضمه إلى النادي الملكي في صيف 2024 مجانا.
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة السودانيين وللتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة عليهم، وخاصة اللاجئين منهم.
التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الخميس 1 يونيو، رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في مولدوفا وأظهر شريط فيديو سلوكا غريبا لزيلينسكي أثناء اللقاء.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على نفي شركة "آبل" التعاون مع الاستخبارات المركزية الأمريكية.
اعتبر الخبير المصري محمد مخلوف أن التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" حول "مد مساحة قطاع غزة إلى منطقة العريش بسيناء، وتسليم إدارته للقاهرة"، هو "مخطط صهيوني أحبطه الجيش".
أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" عن استعداد القوات الأوكرانية للقيام بالهجوم المضاد.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
يشارك 78 مسؤولا دوليا، اليوم السبت، في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي سيقام في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، خلال ساعات المساء.
التقط وزراء خارجية مجموعة "بريكس" صورة جماعية مع نظرائهم الطامحين إلى الانضمام إلى المجموعة قبيل اجتماعهم في عاصمة جنوب أفريقيا، وهي صورة وصفت بأنها "صورة المستقبل".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها نفذت ضربة جماعية الليلة الماضية أصابت أنظمة دفاع جوي معادية كانت تحمي مرافق البنية التحتية العسكرية الحيوية في أوكرانيا.
يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت، إلى أنقرة للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
القرفة هي لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استخدمت منذ آلاف الف السنين في الطب القديم لخصائصها الفريدة والتي أثبت العلم الجديد الكثير منها.
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أنه بناء على طلب من حلف الناتو، ستتوجه كتيبة من قوات خاصة في الجيش التركي إلى كوسوفو، في الفترة ما بين 4 و5 يونيو الجاري.
قال رومان إيفانوف، أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية في مختبر Gemotest، في مقابلة مع بوابة Gazeta.Ru إن البعوض لا يلدغ كل الناس، بل أولئك الذين هم أكثر جاذبية له من غيرهم .
دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، إلى رأب الخلاف بين الجزائر والمغرب المتواصل منذ سنوات لأسباب عديدة.
نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا جديدة لمقتل 3 جنود إسرائيليين على يد مجند من القوات المصرية، خلال مطاردته لعدد من تجار المخدرات.
أصدرت هيئة قناة السويس في مصر بيانا هاما يوم الجمعة عقب موجة سوء الأحوال الجوية التي تأثرت بها البلاد يوم الخميس.
كشف مصدر مقرب من سلاح البحرية الروسي عن مصير غواصة "دميتري دونسكوي"، أكبر غواصة نووية تم تصنيعها في العالم.
نقل موقع iran press، عن وسائل إعلامية قطرية قولها إن إيران والسعودية والإمارات وسلطنة عمان ستشكل قوة بحرية مشتركة لضمان أمن الخليج.
أمرت النيابة العامة المصرية باستدعاء مسؤولي الوكالة المالكة للافتة إعلانات سقطت أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة لسؤالهم وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة الأرض الكائنة بالإعلان محل الواقعة.
أعلن نادي باريس سان جيرمان، يوم الجمعة، مغادرة مدافعه الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لملعب "حديقة الأمراء"، بنهاية الموسم الجاري.
أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وخلال عودته إلى البيت الأبيض من حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية، صدم رأسه بباب الهليكوبتر أثناء ترجله منها.
أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارات في البلاد إلى 288 قتيلا، وقرابة ألف جريح.
قال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو، إن حوالي 1.2 مليون قطعة سلاح ناري مسجلة لدى السكان في أوكرانيا، وبعد انتهاء الأعمال القتالية، قد يرتفع هذا الرقم إلى 3 ملايين.
يملك البشر اثنين من الكروموسومات الجنسية، X وY. وعادة ما يكون للذكور واحد من كل منهما، بينما تمتلك النساء اثنين من الكروموسومات X.
ناشدت ابنة رئيس جهاز المخابرات الليبية في عهد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عبد الله السنوسي، الليبيين السماح لوالدها بحضور جنازة شقيقها أمحمد الذي قتل قبل أيام في سبها.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الهدف من نشر صواريخ HIMARS الأمريكية في سوريا.
أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى طهران حاملا رسالة من الملك سلمان إلى الرئيس الايراني بشأن تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.
نقلت صحيفة ديلي ميل عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أن دبابات "أبرامز" وطائرات "إف -16" المقاتلة لن تشارك في الهجوم المضاد الذي ينوي الجيش الأوكراني شنه.
اقترح وزير دفاع إندونيسيا برابوو سوبيانتو، خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، تشمل وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
وقع شجار قرب مدرسة ابتدائية في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمس الجمعة بين ذوي تلامذة من جهة، ومؤيدي مجتمع المثلية الجنسية من جهة أخرى.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إنه تم الاتفاق بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان على إقامة العلاقات بين البلدين من جديد.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر ديبلوماسي بالخارجية الإسرائيلية أن “تحديد موعد قمة النقب 2 المقرر انعقادها بالمغرب، سيكون نهاية شهر يونيو الجاري”.
يشتهر العديد من الرؤساء الأمريكيين السابقين لارتباطهم بتأسيس البلد أو بالحروب والغزوات والإنجازات والأحداث الكبرى، إلا أن أحدهم تميز من بين أمور أخرى، بأنه تزوج في فترة رئاسته.
كشف مصدر حكومي مصري، أنه وفقا لدراسة أجرتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع بعض شركات السياحة الصينية فإن هناك نحو 20 مليون سائح صيني يخططون لزيارة مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "على وشك الانهيار المالي"، داعيا الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وتحمل المسؤولية.
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية أنها أحبطت تهريب كميات من المخدرات.
علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على سقوط خلفه جو بايدن، على خشبة المسرح خلال حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية بولاية كولورادو.
أكد رجل الأعمال السوري، ربيع خالد، أن الاستخبارات الأوكرانية عمدت إلى مصادرة معدات تعدين كهربائية كان قد أبرم العقود لشرائها عام 2018 مع أحد المعامل الأوكرانية.
كشفت Chery عن مركبتها الجديدة التي تطورها لتكون واحدة من أبرز السيارات الرباعية الدفع من حيث الشكل والتقنيات.
كشف حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، عن تمكن أحد سكان المدينة في شبه جزيرة القرم من إسقاط طائرة مسيرة مع كاميرا، باستخدام وسائل مرتجلة.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه العميقة لرئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ضحايا حادث تصادم قطارات بشرق البلاد أمس الجمعة.
أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، إيذانا ببدء ولايته الرئاسية الجديدة، والتي تستمر لخمس سنوات.
قالت صحيفة "غارديان"، إن مسيرة جوية عسكرية أمريكية يقودها الذكاء الصناعي تمردت على مشغلها، وقامت "بقتله" أثناء اختبار محاكاة.
أعلنت الدكتورة مريانا جوتوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الموز بصورة منتظمة يساعد على مكافحة حالات سوء المزاج.
يعتقد الجميع أن الولايات المتحدة أسقطت قنبلتين نوويتين على اليابان أواخر الحرب العالمية الثانية كما كان مخططا تماما.. جحيمان نوويان وتنتهي المشكلة، إلا أن الوثائق تدل على عكس ذلك.
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن الأحداث في أوكرانيا تتيح فرصة لتغيير الجغرافيا السياسية لأوروبا وتوسيع الاتحاد الأوروبي إلى الحدود الجغرافية للقارة الأوروبية.
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أنه "مهما تطورت بلادنا ستظل أعيننا متابعة لمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمواطنينا".
التقط وزراء خارجية مجموعة بريكس صورة جماعية مع نظرائهم الطامحين إلى الانضمام إلى المجموعة قبيل اجتماعهم في عاصمة جنوب أفريقيا اليوم
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة واثقة من أنها لبت كافة متطلبات كييف من أجل الشروع في هجومها المضاد.
توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4 بالمئة، وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 إلى 4 بالمئة.
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن فرنسا تشارك بحكم الواقع في النزاع إلى الجانب الأوكراني، لذلك لا تعتبر دولة محايدة يمكنها أن تدّعي دور الوساطة في تسوية الأزمة.
قال دانييل غتمانتسيف رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني، إنه يجب على أوكرانيا من أجل الصمود كدولة وتلقي التمويل، الوفاء بجميع اتفاقيات التعاون الرئيسية مع صندوق النقد الدولي.
لم يمنح الفرنسي كريم بنزيما، موافقته النهائية للانضمام إلى اتحاد جدة السعودي، رغم "الخط المفتوح" بين بطل الدوري السعودي وهداف ريال مدريد، بحسبما قال مصدر في نادي مدينة جدة.
تشهد العملية العسكرية الخاصة اختبار منظومة مدفعية جديدة وهي مدفع "فلوكس" الذاتي الحركة الذي يعتبر وريثا لمدفع "نونا" المشهور وتطويرا لمدفعي "فينا" و"هوستا".
أعلنت باريس عن خطط لمكافحة "الاحتيال الاجتماعي" وتعزيز السيطرة على المتقاعدين الذين يعيشون بعدد من الدول بينها الجزائر والمغرب، والذين يستفيدون من مبالغ مالية بشهادات مزورة.
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي التقى في نيويورك مرات عدة خلال الأيام الأخيرة مندوب إيران الدائم لدى الامم المتحدة سعيد إيرواني.
دعا وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ لمنع التدخل في موضوع الدعاة المتراجعين عن أفكارهم وفتاويهم التي غرّروا بها الناس، وأن يتراجع الداعية ويكون صادقا في ذلك.
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "يحاول بشكل سرّي استعادة علاقات بلاده مع الصين، عبر أساليب خفية".
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لرصد الزلازل، اليوم السبت، وقوع زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر، في خليج عدن المحاذي لليمن.
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن موعد إعلان الهلال السعودي، التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.
قال سكوت ريتر، وهو ضابط استطلاع سابق بمشاة البحرية الأمريكية، إن هجوم القوات الأوكرانية المضاد الذي طال انتظاره، لم يبدأ حتى الآن لأن الجيش الروسي يقصف باستمرار تجمعات العدو.
تحدث السكتات الدماغية عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، ولأنها تهدد الحياة، يجب التعامل معها كحالة طبية طارئة.
تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، إيهاب منصور، بطلب إحاطة بشأن رقابة السلامة الإنشائية للوحات الإعلانية.
قال أليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن الناطقين بالروسية ليس لهم مكان في البلاد.
أعرب المهندس السابق بالجيش الأمريكي ستيف دانر عن خشيته ألا تكون أوكرانيا مستعدة للتعامل مع حجم الصعوبات التي يمثلها بالنسبة لها هجومها المضاد.
أعلن ريال مدريد، اليوم السبت، رحيل نجمه الإسباني الدولي ماركو أسينسيو، بانتهاء عقده في 30 يونيو الجاري، حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد.
قالت أخصائية التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا، إن خثارة الجبن المنزلية أو ما يعرف بجبن القريش منتج صحي، لكن لا ينبغي إساءة استخدامه، خاصة من قبل بعض فئات المواطنين.
قال الصحفي والخبير السياسي البرازيلي لوكاس ليروس في مقالة لموقع InfoBrics، إن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ فعلا لكن بسبب عدم تحقيق نتائج ملموسة تزعم كييف بأنه لم يبدأ بعد.
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة. مضيفا أن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام شعبنا أبواب مرحلة جديدة.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو مرعبا للعاصفة الترابية التي ضربت القاهرة أمس الخميس.
طلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين، وأكدت على هدفها المتمثل بتعزيز أمن إسرائيل وتكاملها الإقليمي.
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