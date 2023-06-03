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بالفيديو.. الفيضانات تجتاح محافظة سايتاما اليابانية بعد أن زارتها "ماوار"

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ضربت عاصفة "ماوار" الاستوائية القوية مناطق شاسعة في اليابان وأظهر فيديو الشوارع مغمورة بالمياه في محافظة سايتاما.

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المصدر: رابتلي

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