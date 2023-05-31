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بالفيديو.. الرئيس بوتين يستقبل نظيره الإرتيري في الكرملين

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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين نظيره رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو.

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الرئيس الروسي يلتقي نظيره الإرتيري في موسكو
الرئيس الروسي يلتقي نظيره الإرتيري في موسكو

المصدر: RT

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