بالفيديو.. الرئيس بوتين يستقبل نظيره الإرتيري في الكرملين

تاريخ النشر:31.05.2023 | 15:27 GMT |
آخر تحديث:31.05.2023 | 15:28 GMT | فيديوهات
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين نظيره رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو.
المصدر: RT
"إصلاح جذري للكتب المدرسية في مصر".. "ثورة في المناهج المصرية"، هكذا بدأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرها المطول حول تغيير المناهج في مصر.
نقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن اجتماعا مخابراتيا عقد "على أعلى مستوى" في إسرائيل أمس الاثنين، لزعزعة الاستقرار في الجزائر.
نشرت وكالة "الأناضول" التركية، صورة لزعماء ورؤساء حكومات الدول العربية، الذين قدموا التهاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفوزه بانتخابات الرئاسة، وقد برز غياب رئيسين عنها فمن هما؟
شهدت نقابة المهندسين المصرية أعمال شغب وصفها البعض بـ"الفضيحة"، حيث قرروا سحب الثقة من نقيب المهندسين، وعند فشل سحب الثقة لجأوا إلى إحداث أعمال شغب.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن قوات "أحمد" الخاصة أعادت انتشارها وتستعد لبدء الهجوم وتنفيذ أعمال عسكرية وتحرير البلدات في اتجاه جمهورية دونيتسك.
قال مختار الكسباني، عالم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن مسجد السيدة زينب لا يحوي جثمانها، موضحا أنها كانت تعيش هناك فقط وإنما هي مدفونة في سفح المقطم.
أعلنت منى ناصر مساعدة وزير المالية إن حوالي 112 كيلو غراما من الذهب دخلت مصر منذ بداية قرار الإعفاء الجمركي على الذهب القادم من الخارج.
ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة.
نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بتصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، التي أطلقها أمس حول ترحيبه باستئناف العلاقات مع مصر خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق.
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كواليس حادثة انقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا، حيث اجتمعت على متن القارب مجموعة من عملاء الاستخبارات الإيطالية والموساد الإسرائيلي.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عمليات هجومية ناجحة لمفرزة اللواء الخامس للبنادق الآلية والقوات الخاصة "أحمد" الشيشانية في منطقة ماريينكا.
أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن الأسطول الجوي الإيراني على استعداد لتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران والقاهرة.
عقب فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء عن هدف بلاده.
غردت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغد على حسابها في "تويتر"، بمناسبة فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية.
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا، بالنظر إلى أن بريطانيا عمليا في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن إسرائيل "في حالة ضبابية" بشأن أي تقدم دبلوماسي محتمل مع الرياض.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على موسكو عملية إرهابية هدفها استفزازي، مشددا على أن هدف كييف هو ترهيب السكان في روسيا.
في غارة جوية إسرائيلية سميت عملية "أوبرا" وتعرف أيضا بالاسم الرمزي "بابل" دمر المفاعل العراقي "أوزيراك" في موقعه القريب من جنوب شرق بغداد يوم السابع من يونيو عام 1981.
أعلن الأمن العام في السعودية، القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية، لترويجهما مواد مخدرة في العاصمة الرياض.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير آخر سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية "يوري أوليفيرينكو" في ميناء أوديسا، يوم 29 مايو الجاري.
نشر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل أراضي روسيا، وأن موسكو تتحمل مسؤولية النزاع مع أوكرانيا، وذلك عقب استهداف مسيّرات أوكرانية لمبان في العاصمة.
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط صاروخ من منظومة "باتريوت" للصواريخ المضادة الأمريكية الصنع، على طريق سريع مزدحم في كييف أثناء تفعيلها في أرجاء العاصمة.
قال المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ريموند ماكغفرن، إن زيلينسكي يعلن عن الهجوم المضاد يوميا، متناسيا إبلاغ الأوكرانيين عن إصابة قائد القوات العام فاليري زالوجني.
توفي الحاخام الإسرائيلي زعيم الطائفة الأرثوذكسية الليتوانية، الحاخام جيرشون إدلشتاين، عن عمر يناهز 100 عام، والذي أثار الجدل مؤخرا بتصريحاته ضد المصريين والعرب.
وجه البنك المركزي المصري البنوك بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي أو الشراء "أون لاين" بأي عملة أجنبية، وفق ما قاله مسؤولون في بعض البنوك.
وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة مباشرة من فنزويلا قادمة من مطار كاراكاس إيذانا بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين المتوقفة منذ نحو 12 عاما.
ضجت الصفحات الإخبارية منذ أمس الاثنين، بأنباء اختطاف مواطن سعودي في لبنان، حيث سارعت الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى التحرك وتحريره.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن تقارب بلاده مع السعودية ليس مجرد اتفاقية تكتيكية، موضحا أن العلاقات مع الجيران تشكل أولوية في السياسة الخارجية للحكومة الحالية.
تحدث اللواء محمد رشاد ضابط المخابرات المصري السابق، عن تنفيذ المخابرات المصرية عدة عمليات ضد إسرائيل وجهت لها العديد من الضربات قبل حرب 1973.
كشفت التحريات الأمنية للشرطة المصرية، تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام في القاهرة، وبها آثار خنق حول رقبتها، وبجوارها والدتها التي تحمل أثار جروح.
في منطقة كورسك داخل روسيا قامت القوات المسلحة الروسية بإسقاط أول طائرة بريطانية مسيرة من طراز Malloy Aeronautics T150، حاولت اختراق المنطقة الحدودية لروسيا.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الضربة الروسية الدقيقة والموجعة لأحد خطوط الإمداد الأوكرانية.
واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر الوثائق والصور النادرة لحرب السادس من أكتوبر عام 1973 التي تلقت فيها هزيمة ساحقة من الجيشين المصري والسوري بالسلاح السوفيتي.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدوانية غير ضرورية" بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.
اندلع شجار عنيف بين عشرات اللبنانيين والعراقيين في شارع موصوف بأنه القلب التجاري الشعبي لعاصمة البرازيل الاقتصادية، سان باولو المقيم بولايتها أكثر من 7 ملايين لبناني.
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بشأن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو، أن المنظمة تدين أي هجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
أظهرت النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام في مصر، تخلص مصر من عدد من الأجانب بلغ قرابة الـ400 أجنبي من العاملين.
تتوقع شركة "دانة غاز" الإماراتية بدء حفر 11 بئرا جديدة في مصر خلال العام الجاري، وقدرت أن تضيف هذه الآبار ما يصل إلى 80 مليار قدم مكعب من الاحتياطيات والإنتاج.
قال عمدة مقاطعة كراسنودار الروسية، فينيامين كوندراتييف، إن حريقا اندلع في مصفاة "أفيبسكي" لتكرير النفط، ورحج أن يكون السبب وراء ذلك هجوم بطائرة مسيرة.
أكدت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر مطلعة أن مرسوما صدر بتعيين السفير حسام الدين آلا مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية ورئيسا للبعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة.
أعلن السياسي الكردي البارز صلاح الدين ديميرتاش، اليوم الأربعاء، اعتزاله العمل السياسي.
تم ربط 30 بنكا روسيا بنظام الدفع الصيني CIPS، وهو نظام نظير لمنظومة المصارف "سويفت" كما تنتظر الآن عشرات البنوك للموافقة على طلبات انضمامها إلى نظام الدفع الصيني.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا حيث كانت أجهزة المخابرات الغربية تخطط لعمليات ضد روسيا، وحققت الضربة أهدافها بنجاح.
تصدر الحارس الجزائري مصطفى زغبة العناوين في الدوري السعودي لكرة القدم، بعد تصدية للكرة بطريقة غريبة خلال مباراة فريقه ضمك ونظيره الفتح، في مسابقة دوري "روشن" السعودي.
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن هجوم المسيرات الأوكراني على المنشآت المدينة الروسية صباح اليوم، هو رد على تدمير القوات الروسية لمقر الاستخبارات الأوكرانية قبل يومين.
صرح إيغور جوفكفا، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، بأن أوكرانيا ستكون مستعدة للتفاوض مع روسيا فقط بشروطها الخاصة، وزمن الوسطاء ومقترحاتهم للأزمة الأوكرانية قد انتهى.
دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إلى إعلان الأحكام العرفية في روسيا في أعقاب الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو.
خفضت مصر شروط منح الإقامة للأجانب من أجل توفير العملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي برشلونة وجه طلبا مهما إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله في ظل رغبة "البارسا" في استعادته.
وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني إلى الأرض، بعد انفصال مركبة "دراغون" التي تحملهما عن محطة الفضاء الدولية.
كسر وكيل اللاعبين الشهير، البرتغالي خورخي مينديز، صمته أخيرا حول انفصاله عن موكله النجم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بعد شراكة ناجحة استمرت طويلا بينهما.
نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة لبحيرة تنجانيقا، حيث رتب الجانب البوروندي على ضفتها غداء عمل.
استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم الأربعاء، وفدا روسيا رفيعا من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة التمويل الروسية.
أكد البيت الأبيض، رفض الولايات المتحدة للهجمات الأوكرانية على عمق الأراضي الروسية، من حيث المبدأ، وذلك عقب استهداف مسيّرات أوكرانية لمبان في العاصمة موسكو، صباح اليوم.
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقتل 5 من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف موقعا لها في منطقة البقاع اللبنانية، فيما نفت إسرائيل تنفيذ أي غارة.
كشفت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، تفاصيل العرض السعودي المذهل المقدم للفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، من أجل الانتقال للدوري السعودي هذا الصيف.
قالت الولايات المتحدة إن مقاتلة صينية قامت بمناورة "عدائية غير ضرورية" قرب طائرة "ار سي 135" الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبية، ونشرت الدفاع الأمريكية فيديو للحادث.
قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن "الأوضاع على الحدود مع أفغانستان هادئة في الوقت الراهن وحركة المرور جارية علیها".
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يوثق عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي، متأثرا بجراحه، جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش".
قال رئيس مركز تطوير تكنولوجيات المواصلات أليكسي روغوزين إن المسيّرات التي هاجمت صباح يوم 30 مايو موسكو وضواحيها تم تصنيعها كطائرات غير مأهولة.
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على موضوع تطبيق الأحكام العرفية في البلاد والتعبئة العامة على خلفية هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو أمس الثلاثاء.
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فهم عميق للوضع المعقد والخطير الذي يواجه الأمن القومي، وإلى تكثيف الجهود لتحديث نظام وكفاءة الأمن القومي في البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران الحربي التابع لقوات مجموعة "زاباد" الروسية قصف نقاط انتشار للواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية.
أطلقت العديد من الدول مشاريع تهدف لتنويع مسارات الشحن الدولي وشحن البضائع خلال فترة زمنية أقصر من المسارات التقليدية وفي مقدمتها قناة السويس.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على موسكو عملية إرهابية، مشددا على أن كييف تسعى من وراءها لترهيب السكان.
قدمت ألمانيا مؤخرا دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
أفادت قناة NHK التلفزيونية، نقلا عن مصادر حكومية يابانية، بأن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح الأربعاء، أو أي أجسام أخرى لم ينجح بالوصول إلى الفضاء الخارجي.
تمكن الجيش الروسي من توجيه ضربة دقيقة لمستودعات تخزين صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، بفضل بطاقة معايدة نشرها وزير الدفاع الأوكراني تحتوي معلومات عن أماكن تخزين الصواريخ.
نفت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، ضرورة امتناع مرضى السكري تماما عن تناول الحلويات.
يصادف اليوم 31 مايو اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، اليوم الذي يهدف إلى لفت الانتباه إلى العواقب الخطيرة للتدخين.
شهدت العلاقات المصرية التركية تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية.
أدرجت وزارة الداخلية الروسية، القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، وقائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، ضمن قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي في روسيا.
قضت محكمة جنح الاقتصادية في مصر بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن الولايات المتحدة لا تشجع الهجمات داخل روسيا لأنها لا تريد أن يتصاعد الصراع في أوكرانيا إلى "حرب ضد الغرب".
نقذت شركة inDrive الروسية حملة كبيرة لإنارة الشوارع وجعل المدن أكثر أمانا، عبر استخدام لافتات الإعلانات الضخمة.
حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي مؤخرا مسؤولي المخابرات من التمجيد المفرط بـ "وحدة الرضوان"، وحدة النخبة التابعة لـ"حزب الله "اللبناني.
قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن الوضع في شمال كوسوفو إن أوروبا "لا يمكنها تحمل صراع آخر".
حدد أطباء الأعصاب اليابانيون من مستشفى شيزوكا لمنظمة الصليب الأحمر اليابانية دراسة واكتشفوا الروائح التي غالبا ما تكون سببا في الصداع النصفي.
أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، رفض الأزهر لكل المطامع الصهيونية التي تستهدف تغيير الواقع الزماني والمكاني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك.
قال كلايتون موريس، المحلل والصحفي الأمريكي، إن روسيا والصين وجهتا ضربة مدمرة للدولار أثناء عملهما على استبداله داخل "بريكس".
أثارت تغريدة للأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على وسم "رسميا بنزيما اتحادي" الكثير من الجدل، قبل أن يقرر حذفها بعد تفاعل كبير.
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير منظومة باتريوت أخرى للدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف.
نشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو وثق نجاح عملية انفصال مركبة "دراغون" التي تحمل رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، عن محطة الفضاء الدولية.
أعلنت الشرطة الألمانية، الاثنين، توقيف مراهق من ناد فرنسي لكرة القدم في أعقاب مشاجرة بعد مباراة أصيب خلالها لاعب برلين البالغ 15 عاما بجروح خطيرة تهدد حياته.
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه سيطرد نجله الأكبر شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي وسط انتقادات متزايدة بشأن صور غير لائقة التقطت في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.
أعلن موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدأوا باختبار ميزة جديدة قد تكون مفيدة للكثيرين من مستخدمي التطبيق.
أصدرت محكمة استئناف مدينة مصراتة غربي ليبيا، أحكاما نهائية بإعدام 23 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من القضايا أبرزها "مذبحة الأقباط المصريين في مدينة سرت عام 2015".
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إن الوقت قد حان لتزويد تركيا بمقاتلات "إف-16" مطورة، وبأسرع وقت ممكن.
أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، عن انطلاق مناورة ما أسماها "القبضة الساحقة" العسكرية والتي ستستمر على مدار أسبوعين، على مستوى القيادة العسكرية.
دشنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، مبادرة "طريق مكة" في تركيا، بصالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي
أصدر الإمام الأكبر للجامع الأزهر الشريف في مصر أحمد الطيب، توجيهاته لمسؤولي مشيخة الأزهر بإنشاء معهد أزهري بمدينة القدس في الأراضي المحتلة.
قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي إن عقد قمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان العام الحالي "أمر وارد جدا".
أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، استعداد حكومة طهران لتعزيز العلاقات مع مصر.
قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إنه من غير المرجح أن تؤثر مقاتلات "F-16" التي وعد بها الغرب أوكرانيا على الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف.
قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس وافد مصري لمدة 20 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار وذلك في قضية غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من جمعية المعلمين الكويتية.
نقلت "رويترز" عن مصدر قوله إن رئيس وزراء قطر أجرى محادثات سرية مع زعيم حركة "طالبان" هذا الشهر في أفغانستان حول سبل تهدئة التوترات مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن الاجتماع كان إيجابيا.
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