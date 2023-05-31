صاروخ من "باتريوت" يسقط على رؤوس عابرين في شوارع كييف

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط صاروخ من منظومة "باتريوت" للصواريخ المضادة الأمريكية الصنع، على طريق سريع مزدحم في كييف أثناء تفعيلها في أرجاء العاصمة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير منظومة باتريوت أخرى للدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية تمكنت قبل أسبوعين من تدمير منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي في كييف باستخدام صاروخ فرط صوتي من نوع "كينجال".

المصدر: RT