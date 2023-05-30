مشاهد من موقع سقوط حافلة من جسر في الهند

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" لقطات من موقع حادث مروري مروع حيث قتل عشرة أشخاص على الأقل نتيجة سقوط حافلة كانت تقل حجاجا من جسر قرب مدينة جامو شمال الهند.

إقرأ المزيد

المصدر: أ.ب.