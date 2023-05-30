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مشاهد من موقع سقوط حافلة من جسر في الهند

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نشرت وكالة "أسوشيتد برس" لقطات من موقع حادث مروري مروع حيث قتل عشرة أشخاص على الأقل نتيجة سقوط حافلة كانت تقل حجاجا من جسر قرب مدينة جامو شمال الهند.

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الهند.. مصرع 10 أشخاص وإصابة 55 بانقلاب حافلة حجاج (صور)
الهند.. مصرع 10 أشخاص وإصابة 55 بانقلاب حافلة حجاج (صور)

المصدر: أ.ب.

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