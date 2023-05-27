 
مباشر

اكتشافات أثرية جديدة في سقارة بمصر

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ve5q

عرضت وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار اليوم السبت ورش عمل ومقابر أثرية قالت إنها اكتشفت مؤخرا في مقبرة فرعونية بمنطقة سقارة الأثرية.

وتضم اكتشافات جديدة مجموعة كبيرة من التماثيل القديمة والأدوات بالإضافة إلى تماثيل خشبية للمعبود بتاح سُكر وتماثيل حجر جيري ملون من الدولة القديمة ومجموعة من التماثيل البرونزية، وتمثال من الحجر الألباستر به 4 خراطيش ومجموعة من الحيوانات المحنطة منها مومياء للمعبودة باستت وهي على شكل قطة.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الورش استخدمت لتحنيط البشر والحيوانات المقدسة.

وأضاف وزيري إن علماء الآثار عثروا داخل الورش على أوان فخارية وأشياء أخرى تستخدم على ما يبدو في التحنيط، وكذلك أواني الطقوس.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا