اكتشافات أثرية جديدة في سقارة بمصر

عرضت وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار اليوم السبت ورش عمل ومقابر أثرية قالت إنها اكتشفت مؤخرا في مقبرة فرعونية بمنطقة سقارة الأثرية.

وتضم اكتشافات جديدة مجموعة كبيرة من التماثيل القديمة والأدوات بالإضافة إلى تماثيل خشبية للمعبود بتاح سُكر وتماثيل حجر جيري ملون من الدولة القديمة ومجموعة من التماثيل البرونزية، وتمثال من الحجر الألباستر به 4 خراطيش ومجموعة من الحيوانات المحنطة منها مومياء للمعبودة باستت وهي على شكل قطة.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الورش استخدمت لتحنيط البشر والحيوانات المقدسة.

وأضاف وزيري إن علماء الآثار عثروا داخل الورش على أوان فخارية وأشياء أخرى تستخدم على ما يبدو في التحنيط، وكذلك أواني الطقوس.

المصدر: وكالات