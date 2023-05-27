روسيا تطلق صاروخ "سويوز"

وضعت روسيا قمرا صناعيا "كوندور إف كي أ" للمراقبة في جميع الأحوال الجوية على المدار، بعد إطلاقه الناجح من قاعدة فوستوتشني الفضائية اليوم السبت.

وانطلق صاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1 أ" مع القمر الصناعي "كوندور إف كي أ" في الساعة 00:15 بتوقيت موسكو، ثم انفصل معزز فريغات مع القمر الصناعي عن المرحلة الثالثة للصاروخ "سويوز".

وسيجري القمر الصناعي "كوندور إف كي أ" المزود بمعدات رادار خاصة، مراقبة على مدار الساعة في جميع الأحوال الجوية لسطح الأرض بدقة متوسطة وعالية.

المصدر: وكالات