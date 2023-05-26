شاهد.. رموز نازية مع اسم هتلر تظهر فجأة في شاحنة الكوكايين

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات في بيرو 58 كيلوغراما من الكوكايين كانت مخبأة في حزم ملفوفة بالبلاستيك وعليها صورة العلم النازي مع اسم هتلر المطبوع.

وتم اكتشاف المخدرات يوم الخميس في ميناء بايتا شمالي بيرو بالقرب من حدودها مع الإكوادور.

وذكرت شرطة بيرو أن المخدرات كانت مخبأة داخل حاوية شحن تحمل الهليون تنقلها سفينة كانت ترسو في وقت سابق في ميناء الإكوادور، مضيفة أن كل طرد كان يزن نحو كيلوغرام وأن الشحنة كانت متجهة إلى ميناء بلجيكا.

المصدر: AP