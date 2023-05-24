حريق في مصفاة لازارو في المكسيك (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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اندلع حريق هائل في مصفاة لازارو، في ولاية فيراكروز الواقعة على ساحل الخليج المكسيكي، التابعة للشركة الوطنية المكسيكية للنفط.
وقالت السلطات إن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء الحريق، مؤكدة أنه تحت السيطرة ولا يوجد خطر من وقوع انفجار آخر.
#AHORA— Diario El Fortín 📱 (@diarioelfortin) May 24, 2023
Incendio en la Refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz
Reportan que fuego ha sido controlado y no hay riesgo de segunda explosión. #Pemexpic.twitter.com/IFKUT6HfSM
المصدر: RT