حريق في مصفاة لازارو في المكسيك (فيديو)

اندلع حريق هائل في مصفاة لازارو، في ولاية فيراكروز الواقعة على ساحل الخليج المكسيكي، التابعة للشركة الوطنية المكسيكية للنفط.

وقالت السلطات إن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء الحريق، مؤكدة أنه تحت السيطرة ولا يوجد خطر من وقوع انفجار آخر.

#AHORA



Incendio en la Refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz



Reportan que fuego ha sido controlado y no hay riesgo de segunda explosión. #Pemexpic.twitter.com/IFKUT6HfSM — Diario El Fortín 📱 (@diarioelfortin) May 24, 2023

المصدر: RT