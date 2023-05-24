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حريق في مصفاة لازارو في المكسيك (فيديو)

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حريق في مصفاة لازارو في المكسيك (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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اندلع حريق هائل في مصفاة لازارو، في ولاية فيراكروز الواقعة على ساحل الخليج المكسيكي، التابعة للشركة الوطنية المكسيكية للنفط.

وقالت السلطات إن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء الحريق، مؤكدة أنه تحت السيطرة ولا يوجد خطر من وقوع انفجار آخر.

المصدر: RT

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