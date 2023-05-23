قنبلة روسية تسقط على رؤوس مخربين تسللوا إلى بيلغورود

أثناء إيجازها الصحفي اليومي عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تصفية المخربين الأوكران الذين تسللوا إلى مقاطعة بلغورود الروسية أمس الاثنين.

وأعلنت الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا و4 عربات قتال مصفحة و5 شاحنات صغيرة بعد تسللها إلى داخل الأراضي الروسية بمقاطعة بيلغورود. وأوضحت الوزارة أن القضاء على التشكيل الأوكراني المتطرف جاء نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب بضربات الطيران والمدفعية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية