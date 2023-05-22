محتجون يلقون طلاء على مبنى البرلمان الأوروبي خلال مسيرة السلام المناهضة للناتو في بلغاريا

ألقى متظاهرون الطلاء الأحمر على مبنى البرلمان الأوروبي في صوفيا الأحد أثناء مسيرة حاشدة للسلام بمشاركة الآلاف في العاصمة البلغارية احتجاجا على إمدادات الأسلحة البلغارية لأوكرانيا.

وقام المتظاهرون بتلطيخ مبنى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي باللون الأحمر للتنديد بسياسة الكتلة تجاه أوكرانيا وحرقوا أوراق الدولار الأمريكي.

كما جمع المتظاهرون التوقيعات على استفتاء "بلغاريا من أجل السلام والسيادة" والذي ينبغي أن يحمي بلغاريا من المشاركة في النزاعات المسلحة وتمكين الشعب البلغاري من حل أهم مشاكل المستقبل بشكل مستقل.

المصدر: رابتلي