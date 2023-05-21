مشاهد تشبه الجحيم.. ثوران بركان في إيطاليا

أفادت الوكالات بثوران جديد لبركان إتنا في إيطاليا، اليوم الأحد، حيث نفث البركان رماده والحمم المنصهرة على مدينة كاتانيا مما أدى إلى إغلاق مطارها.

ووفقا لهيئة مطار مدينة كاتانيا، تم وقف حركة الطيران في المطار نظرا إلى خطورة الملاحة الجوية في هذه الطروف، ولتفادي أية إشكالات في عمليات الإقلاع والهبوط من شأنها تعريض حياة الركاب للخطر.

ونتيجة لذلك تم إلغاء عشرات الرحلات في مطار كاتانيا، وتحويل بعضها الأخر إلى مطارات أخرى.

المصدر: وكالات





