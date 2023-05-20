"نيوزويك": "عراك" بايدن مع المظلة انتشر كالنار في الهشيم  على الإنترنت

ذكرت مجلة "نيوزويك"، أن مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو "يعارك" مظلته بعد وصوله إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع، انتشر على نطاق واسع على شبكة الإنترنت.

وفي لقطات الفيديو، يمكن رؤية كيف ينزل الرئيس الأمريكي من الطائرة تحت المطر و"يعارك" مظلة سوداء كبيرة في محاولة لفتحها.

وعند سلم الطائرة، بدأ الرئيس الأمريكي يتحدث مع ممثلي الجانب الياباني ، دون فتح المظلة ووضعها تحت أبطه.

في الوقت نفسه، لاحظ العديد من الأشخاص الآخرين "أن الرئيس بايدن كان يتبلل تحت المطر خلال ذلك".

المصدر: نوفوستي