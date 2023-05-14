اكتشاف طريق عمره 7000 عام تحت سطح البحر

اكتشف علماء آثار من جامعة زادار الكرواتية طريقا تحت الماء عمره 7000 عام يصل إلى جزيرة كورتشولا في كرواتيا.

وتظهر لقطات علماء الآثار مرتدين معدات الغوص وهم يزيلون طبقات من الرمال والطين تغطي الطريق بطول 3.6 متر (12 قدما).

وحسب علماء الآثار، من المرجح أن الطريق كان يربط مستوطنة غرقت في عصور ما قبل التاريخ لثقافة هفار بساحل كورتشولا.

ويعتقد العلماء أن القدماء في ذلك الوقت ساروا على هذا الطريق، الذي ربط جزيرة كانت قد تشكلت اصطناعيا بالساحل، منذ ما يقرب من 7 آلاف عام.

المصدر: وكالات